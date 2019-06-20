Путин назвал дорогую ипотеку ошибкой правительства

Президент Владимир Путин считает, что фактическая недоступность недорогих ипотечных кредитов для семей с двумя и более детьми — это ошибка правительства, в частности, министерства финансов. Об этом он заявил в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24» в четверг, 20 июня.

«Для семей со вторым и третьим ребенком должна быть обеспечена льготная ипотека под 6 процентов годовых, где-то меньше — на Дальнем Востоке, там 5 процентов, — отметил Путин. — Но проблема не решается с банками. И на 6 процентов не переходят в отношении кредитов, которые были ранее выданы, не пересчитывают. Это реальная ошибка правительства России».

По его словам, Минфин не выделил достаточно средств на компенсацию ставок банкам, но проблема уже решается усилиями двух сторон — собственно Минфина и АО «ДОМ.РФ».

Программа льготной ипотеки для семей с двумя и более детьми действует в России с начала 2018 года. Такие семьи могут получить кредит по сниженной ставке. Кроме того, для многодетных ипотечников планируется ввести еще одну меру поддержки — им будут выдавать компенсации на погашение кредита. Сумма единоразовой выплаты, предположительно, составит 450 тысяч рублей. Соответствующий закон был принят Госдумой в окончательном чтении 19 июня.