Проблемных ипотечников освободят от налогов

Госдума в среду, 19 июня, приняла в окончательном, третьем чтении закон об освобождении россиян, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и оформивших «ипотечные каникулы», от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно действующей до вступления нововведений в силу редакции Налогового кодекса, выгода российских заемщиков от приостановки платежей по ипотеке должна облагаться НДФЛ по ставке 35 процентов.

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Новый закон освобождает от НДФЛ и россиян, получающих ипотечную компенсацию при рождении второго ребенка и последующих детей.

Закон об ипотечных каникулах действует в России с 1 мая 2019-го. Он предусматривает возможность для россиян, попавших в трудную жизненную ситуацию, приостановить выплаты по ипотеке либо уменьшить их размер на срок до полугода. В число ситуаций, являющихся основанием для подобной отсрочки, вошли инвалидность первой и второй группы, потеря кормильца, временная потеря трудоспособности, снижение дохода семьи на 30 процентов и более.

Возможность оформить отсрочку распространяется на кредиты, сумма которых не превышает 15 миллионов рублей. На время «ипотечных каникул» запрещается изъятие единственного жилья заемщика.

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