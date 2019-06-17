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Российские пенсионеры стали активными ипотечниками

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Средний размер ипотечного кредита, оформленного россиянами старше 65 лет, вырос в первом квартале 2019 года на 38,4 процента и составил к апрелю 0,83 миллиона рублей. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным НБКИ, рост в этой возрастной группе оказался самым выраженным. На втором месте оказалась возрастная группа 60-65 лет: средний размер оформленной ипотеки в ней вырос на 26,4 процента. Динамика в остальных возрастных группах зафиксирована в пределах от 16,7 до 17,9 процента.

Средний показатель оформленной ипотеки для всех возрастных групп россиян к апрелю 2019-го составил 2,38 миллиона рублей.

Самые крупные суммы (в среднем — 2,55 миллиона рублей) выдавались заемщикам в возрасте 40-49 лет, минимальные (0,83 миллиона) — заемщикам старше 65 лет.

Ранее аналитики сервиса «Тинькофф Ипотека» изучили влияние основных параметров, указанных в заявке клиента, на его шансы на получение жилищного кредита. Исследование показало, что мужчины в России имеют больше шансов на выдачу ипотеки, чем женщины, а люди, не состоящие в браке, в среднем, получают преимущество перед женатыми. Наибольшее количество одобренных заявок пришлось на заемщиков в возрасте 26-30 лет, наименьшее — на россиян в возрасте 51 года и старше.

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