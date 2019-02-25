Названы самые ипотечные регионы России

Максимальное количество ипотечных кредитов на душу населения в 2018 году было оформлено в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах и республике Саха (Якутия). Об этом свидетельствуют материалы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в редакции «Ленты.ру»).

В Ямало-Ненецком АО ипотеку с января по декабрь 2018-го оформил каждый 31-й житель региона в возрасте от 21 до 75 лет, в Ханты-Мансийском АО — каждый 32-й, в республике Саха — каждый 44-й.

Средняя ставка по выданному ипотечному кредиту в субъектах федерации из первой тройки составила 9,46 процента, 9,59 и 9,65 процента годовых соответственно.

В среднем по стране купил жилье в кредит каждый 70-й житель в возрасте от 21 до 70 лет. В Москве, как подсчитали аналитики компании, ипотеку в 2018 году оформил каждый 75-й житель кредитоспособного возраста, в Санкт-Петербурге — каждый 45-й.

За 12 месяцев 2018 года россияне оформили 1,47 миллиона жилищных кредитов на 3,012 триллиона рублей. Из них в Москве было выдано 82 тысячи кредитов на 252,7 миллиарда рублей, в Петербурге — 73,7 тысячи кредитов на 200,3 миллиарда. На ЯНАО, ХМАО и республику Саха пришлось по 10,74 тысячи, 30 тысяч и 13,4 тысячи оформленных ипотек на 28,5 миллиарда рублей, 71,5 миллиарда рублей и 35,5 миллиарда рублей соответственно.

Ранее в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость ипотечных каникул — периода, в который заемщик освобождается от внесения платежей, — для россиян, попавших в сложную жизненную ситуацию. «В жизни может случиться все — и болезни, и потеря работы, — отметил президент. — Но в этой ситуации загонять человека в тупик — последнее дело (...) Предлагаю предусмотреть ипотечные каникулы (...) Надо дать возможность сохранить свое единственное жилье, а кредит передвинуть и погасить позднее».

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