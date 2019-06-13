Пенсионеры получили две квартиры вместо одной и расстроились

Пара пожилых москвичей обратилась в СМИ с просьбой помочь им получить одну квартиру вместо двух, положенных по программе реновации. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

Пенсионеры женаты много лет, за время брака они приобрели дачу и двухкомнатную квартиру. В начале 2000-х супруги серьезно поссорились и начали готовиться к разводу. По совету юриста они заранее разделили квартиру и лицевые счета, в результате каждый из супругов оказался владельцем собственной комнаты. Спустя некоторое время их планы поменялись, пара решила продолжить жить вместе.

В 2017 году дом, в котором живут супруги, вошел в программу реновации. В результате, неожиданно для пенсионеров, каждому из них оказалась положена собственная однокомнатная квартира. «Пришла "смотровая" на отдельную квартиру для Николая Николаевича. Мне же сказали, что квартиру будут подбирать в близлежащих районах. Для нас это как гром среди ясного неба!» — приводит издание слова пожилой совладелицы недвижимости.

Супруги подчеркивают, что из-за плохого состояния здоровья они не готовы заниматься обменом жилья. Жить в одной из квартир, сдавая вторую, они тоже не хотят. «Сдавать жилье — это столько мороки. Жильца подбери, за ним проследи! А я практически не хожу, как мне за этим поспеть? Нет, нам это не нужно. Мы хотим жить, как сейчас», — цитирует женщину «МК».

Согласно проведенному весной 2019-го исследованию «Инком-Недвижимость», основной источник дополнительного дохода московских пенсионеров — сдача жилья в наем. Более половины владельцев арендных комнат в Москве — люди пенсионного возраста, подсчитали в компании. Среди наймодателей, сдающих квартиры целиком, доля пенсионеров достигает 35 процентов.

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