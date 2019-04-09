Названы условия переселения в другой район по реновации

Участников программы реновации смогут переселять в другой район при наличии их добровольного согласия, данного в письменной форме. Об этом сообщается в пресс-релизе департамента градостроительной политики Москвы, поступившем во вторник, 9 апреля, в редакцию «Ленты.ру».

«Программа реновации гарантирует всем ее участникам переезд в квартиры в том же районе. Без согласия собственника переезд в другие районы просто исключен. При этом Фонду реновации дана возможность предлагать под переселение альтернативные квартиры. Соглашаться с предложением или нет — зависит только от желания самого москвича», — пояснил глава департамента Сергей Левкин.

По его словам, возможность расселения в район, отличный от района проживания участников программы реновации позволит ускорить ее ход. «Данная инициатива (...) в конечном итоге расширит возможность москвичей по улучшению своих жилищных условий», — отметил руководитель департамента градостроительной политики, назвав обязательным условием такого переезда наличие в выбранном районе достаточного ресурса жилья в собственности Московского фонда реновации.

Программа реновации устаревшего жилого фонда стартовала в Москве в 2017 году. В ее рамках предполагается снос более пяти тысяч жилых домов, новые квартиры будут предоставлены 350 тысячам семей. По статистике аналитиков ЦИАН, за годы действия программы квартиры в попавших в нее домах подорожали на 20 процентов.

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