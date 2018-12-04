Квартиры в московских хрущевках под снос рекордно подорожали

Квартиры в домах — участниках московской программы реновации — за два последних года подорожали на 20 процентов. Об этом свидетельствуют материалы базы недвижимости ЦИАН, предоставленные редакции «Ленты.ру».

По подсчетам аналитиков, объем предложения жилья в зданиях, подлежащих сносу, с зимы 2017-го сократился более чем в четыре раза: два года назад ежемесячно в продажу в хрущевках поступало 1,8 тысячи квартир, в 2018-м — по 0,4 тысячи объектов.

Цены в хрущевках под снос за рассматриваемый период выросли на 20 процентов, в то время как в обычных жилых домах рост составил лишь шесть процентов.

Материалы по теме Ломать — не строить Кто наживется на программе реновации в России

«Срок экспозиции в домах под реновацию стал ниже (58 дня), чем на рынке в целом (65 дней). Многие собственники вынуждены совершать множество действий со своими объявлениями (выводить в публикацию, изменять цены, снимать с продажи) в условиях постоянно меняющегося информационного фона», — отмечают в ЦИАН.

В среднем квадратный метр в хрущевках, включенных в программу, осенью 2018-го стоил 178 тысяч рублей — против 148 тысяч в январе 2017-го. Сильнее всего выросли цены предложения в пятиэтажках в Северо-Западном, Юго-Западном и Восточном округах — на 22, 19 и 17 процентов соответственно, уточняется в предоставленных материалах.

В конце ноября стало известно, что полный график расселения домов в рамках московской программы реновации будет сформирован к 2020 году. Всего в рамках программы, стартовавшей в 2017-м, планируется демонтировать более пяти тысяч жилых зданий в Москве. Новые квартиры предоставят 350 тысячам семей.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!