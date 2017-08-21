Ломать — не строить

В России в ближайшие месяцы возможен резкий рост цен на стройматериалы. Подорожание станет следствием начала масштабного строительства жилья по программе реновации. Эта программа ограничится не только Москвой: до конца года Госдума планирует рассмотреть законопроект, распространяющий реновацию на регионы. Насколько высоким должен быть спрос на стройматериалы, чтобы привести к росту цен, разбиралась «Лента.ру».

От гвоздя до раствора

В Москве строительство нового жилья по программе реновации начнется в 2018 году. Власти назвали почти 240 адресов, где будут возводиться дома для жителей сносимых хрущевок. Часть квартир в новостройках поступит в свободную продажу.

Примеру столицы готовы последовать регионы, уверена председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская. Поэтому, считает она, реновацию следует распространить на всю Россию. По словам Хованской, соответствующий законопроект готовится и будет рассмотрен нижней палатой в осеннюю сессию 2017 года.

Эксперты предупреждают: масштабное строительство в несколько раз увеличит спрос на строительные материалы, что может быть чревато существенным ростом цен. В этом не сомневается директор Центра градостроительных компетенций РАНХиГС Ирина Ирбитская.

«Если по каким-то позициям стройматериалов возникнет дефицит, они неизбежно подорожают. Насколько — я сказать затрудняюсь», — отметила эксперт. По ее словам, для таких случаев существует формула расчета изменения цен на стройматериалы, в которой учитываются объем вводимых квадратных метров жилья, активность рынка, прогноз роста спроса и предложения.

Фото: Сафрон Голиков / «Коммерсантъ»

По опыту, и на оптовом рынке, и в рознице подорожает весь металл — от арматуры до гвоздей, сухие смеси, кровельные материалы и растворы, подчеркнула Ирбитская. При этом она не исключила, что рост цен на стройматериалы может стать непредсказуемым, если в проектах поменяют технологии.

С этими выводами согласен директор по стратегическому развитию ФСК «Лидер» Павел Брызгалов: «Без дополнительных мер, поддерживающих внутренний рынок, цены, конечно, могут вырасти». В первую очередь это коснется таких строительных материалов, как металл и цемент. Это — экспортные товары, и резкое увеличение спроса может привести к их дефициту, подчеркнул Брызгалов.

«Влияние стоимости материалов на стоимость строительства во многом зависит от того, какой вид строительства или какой объект, так как на разных объектах доля материалов в структуре прямых затрат может значительно отличаться», — пояснил руководитель Центра строительно-технической экспертизы ЦНИИП Минстроя России Вячеслав Кан.

По его словам, сметная стоимость материалов для конкретного объекта складывается исходя из нескольких составляющих: оптовых цен, заготовительно-складских и транспортных расходов. При этом рассчитывается данный показатель как средняя арифметическая величина, в которой учитываются все вышеперечисленные составляющие.

Директор по металлургии и горной добыче фонда Prosperity Capital Management Николай Сосновский считает, что спрос на стройматериалы в рамках реновации будет происходить постепенно на протяжении 15 лет. «Пока экономика, а с ней и более широкое понятие стройки не вернутся на более высокие темпы роста, говорить о росте домашней премии на сортовой прокат не приходится», — уверен он.

Главный редактор информационно-издательского центра «Современные строительные конструкции» Николай Гаврилов-Кремичев напоминает: в стройиндустрии сейчас есть свободные мощности, а в регионах создаются новые домостроительные комбинаты (ДСК). Реновация принципиально ничего не изменит, уверен эксперт. По его оценкам, динамика рынка стройматериалов достаточно долго остается в целом не в пользу производителей. «В частности, цемент дешевел два года подряд, а кирпич — десять лет», — сказал Гаврилов-Кремичев.

Уперлись в потолок

Участники рынка, опрошенные «Лентой.ру», говорят о том, что цены вырастут в первую очередь на отделку и ремонт квартир — то есть работы, выполняемые от нескольких месяцев до полугода. «Стоимость быстрых услуг (замена окон, дверей, установка натяжных потолков двери) не изменится. Конечно, если рубль не рухнет», — говорит менеджер компании «К-потолки» Григорий Карпенко.

Он полагает, что объективных предпосылок к этому нет. Последние 15 лет цены на натяжные потолки снижались, поскольку предложение превышает спрос, а на рынке жесткая конкуренция. Аналогичная ситуация — в сегменте пластиковых окон, металлических дверей и других «быстрых услуг».

«Вырастет спрос на услуги ремонта квартир, и мы цены повысим, но сильно наглеть не будем», — сказал соучередитель компании «Ремонт 24» Александр Маслов. Себе в убыток работать никому не интересно. В настоящее время компания работает по прайс-листу 2010 года, признался он.

Цены на строительные материалы в течение года не держатся на одном уровне, говорит проектный специалист компании ТД «Строительных материалов» Станислав Величко. На рынке есть свой «высокий сезон», который начинается весной и заканчивается ближе к зиме, напомнил он.

На это время приходится пик ремонта квартир: на стройматериалы увеличивается спрос — соответственно, растут и цены, отметил Величко. Но как поведет себя рынок после того, как в масштабах страны развернется программа реновации, он прогнозировать отказался.

С оглядкой на доллар

За последний год цены на строительный крепеж выросли примерно на 10 процентов, сообщила «Ленте.ру» гендиректор производственной компании «Строительный крепеж» Виктория Калачикова. Подорожание было вызвано ослаблением рубля по отношению к мировым валютам, уточнила она.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Увеличение объемов строительства жилья в России в рамках программы реновации, безусловно, повысит спрос на крепеж, однако не обязательно приведет к существенному подорожанию, считает Калачикова. Этот товар импортируют из КНР тоннами. Китайский крепеж уступает по качеству российскому, зато стоит дешевле, пояснила она.

«По программе реновации горожане должны получить квартиры с чистовой отделкой комфорт-класса», — говорит исполнительный директор по продажам и маркетингу компании REHAU в Восточной Европе Андрей Белоедов. В отличие от премиального сегмента, в который российские производители стройматериалов заходят редко, на уровнях «эконом» и «комфорт» работает много отечественных производителей. Белоедов считает, что дефицита на рынке не будет. Более того, в ближайшие месяцы столичные поставщики могут столкнуться с переполненными складами.

«Многие жители пятиэтажек, которые планировали делать ремонт, сейчас заняли выжидательную позицию: зачем вкладывать деньги, если все равно сломают? В результате из-за падения спроса отделочные материалы могут довольно сильно потерять в цене», — резюмировал Белоедов.