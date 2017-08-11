Власти Москвы заплатят владельцам гаражей у сносимых хрущевок

Правительство Москвы выплатит компенсации владельцам гаражей, находящихся рядом со сносимыми пятиэтажками. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

По его словам, деньги будут выплачиваться вне зависимости от того, есть у владельца гаража документы на него или нет. Хуснуллин отметил, что это решение принял мэр Сергей Собянин.

8 августа московские власти создали Фонд реновации столичного жилья, который займется тактическим и стратегическим воплощением программы обновления городского жилого фонда. Попечительский совет фонда, который займется долгосрочными вопросами, возглавит Собянин. Хуснуллин же будет руководить управленческим крылом фонда.

Переселение жителей из сносимого ветхого жилья начнется осенью 2017 года. Первым делом реновация затронет район Бескудниково на севере Москвы. Власти обещают москвичам выделить квартиры в новостройках в их же районах или, по крайней мере, в соседних. При этом новое жилье будет на 25-35 процентов дороже предыдущего по рыночной стоимости, уверяют в мэрии.

В феврале снести московские хрущевки и построить на их месте новое жилье столичной мэрии поручил президент России Владимир Путин.