Власти Москвы создали Фонд реновации жилья

Мэрия Москвы создала Фонд реновации столичного жилья. Об этом сообщил заместитель главы города по строительству и градостроительной политике Марат Хуснуллин. Его слова приводит РИА Новости.

Соответствующее постановление было принято на заседании президиума правительства Москвы, уточнил Хуснуллин. По его словам, в фонде будет два совета — попечительский, который займется контролем и разработкой стратегий реновации, и управленческий, который будет решать тактические задачи. Первый возглавит мэр Москвы Сергей Собянин, в него также войдут депутаты, представители Общественной палаты и Минстроя, а вторым займется сам Хуснуллин.

Также у фонда будет гендиректор, с его кандидатурой в мэрии определятся в ближайшее время.

Заммэра отметил, что для лучшего контроля за расходованием средств использовать фонд будет только казначейские счета.

Переселять жителей идущих под снос домов начнут осенью 2017 года. Начнется реновация с района Бескудниково на севере Москвы. Власти обещают выделить москвичам квартиры в новостройках в том же или соседнем районе. При этом новые жилые помещения, уверил Собянин, будут на 25-35 процентов дороже предыдущих.

При этом, как сообщает Национальная служба новостей (НСН) со ссылкой на мэра, у новых квартир будут свои стандарты отделки, соответствующие комфорт-классу.

Поручение о сносе московских хрущевок и возведении на их месте нового жилья столичному руководству дал в феврале президент России Владимир Путин.