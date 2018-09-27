Стал известен внешний облик домов в районах реновации

В Москве определились с концепциями застройки экспериментальных площадок реновации для пяти городских районов. Об этом говорится сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.

В районе проспекта Вернадского будет реализована концепция консорциума Bofill Arquitectura и «Мастер'c план», в Головинском районе — архбюро Асадова, в Хорошево-Мневниках — консорциума Nikken Sekkei и UNK Project, в Кузьминках — Speech, в Царицыно — бюро «Сергей Скуратов Architects».

Проект реновации района проспекта Вернадского «Мастерc план» и Bofill 1 /5

Конкурс на застройку экспериментальных площадок реновации стартовал в апреле 2017 года. Участниками стали более 290 архитектурных бюро, в финал вышло 20 проектов.

«Были организованы общественные слушания по каждому из 20 проектов финалистов с жителями районов. Их мнение жюри учитывало наравне с мнениями экспертов. После этого экспертная комиссия проверяла возможности реализации тех или иных концепций максимально близко к представленному проекту», — цитирует главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова информагентство.

В Москомархитектуре уточняют, что компании-победители приступают к доработке проектов, которые будут вынесены на публичные слушания до конца 2018 года. «Проекты-победители будут дорабатываться максимально близко к изначальному замыслу, однако некоторых изменений, связанных с реализуемостью проектов, избежать не удастся», — говорится в сообщении ведомства.

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Программа реновации устаревшего жилого фонда Москвы стартовала 1 августа 2017 года. Сейчас в нее входит 5171 дом, преимущественно это пятиэтажные хрущевки. План реновации предполагает расселение более чем 350 тысяч квартир, в которых проживает свыше миллиона москвичей.

Первый дом в рамках программы был снесен 22 августа 2018-го. Хрущевку по улице Константина Федина (ВАО) расселили в феврале. Жители дома получили квартиры в новостройке по соседству.

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