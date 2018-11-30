График переселения домов по реновации составят в Москве к 2020 году

Полный график расселения домов в рамках московской программы реновации будет сформирован до конца 2019 года. Об этом сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на руководителя столичного департамента строительства Андрея Бочкарева.

Как заявил агентству Бочкарев, очередность сноса домов, включенных в программу, зависит преимущественно от их технического состояния. «Не позднее 31 декабря 2019 года будут разработаны этапы реализации программы реновации. В них будут указаны сроки их выполнения, а также очередность переселения из сносимых жилых домов», — уточнил чиновник.

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По его словам, в настоящий момент составлен график строительства, ввода и передачи под заселение «стартовых» жилых домов по программе реновации. «Конечно, с увеличением числа площадок (под возведение нового жилья — прим. "Ленты.ру") график будет уточняться», — отметил Бочкарев.

Первый дом по новой программе реновации — хрущевку, расположенную на улице Константина Федина в Восточном округе Москвы, — снесли 22 августа 2018-го. Отселение пятиэтажного жилого здания 1961 года постройки началось за полгода до демонтажа. Его жители, 80 семей, получили квартиры в новостройке, расположенной в 200 метрах от их старого дома.

Всего в рамках программы, стартовавшей в 2017-м, планируется демонтировать более пяти тысяч жилых зданий в Москве. Новые квартиры предоставят 350 тысячам семей.

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