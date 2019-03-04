Назвавший жителей хрущевок скотобазой топ-менеджер оказался жителем хрущевки

Руководитель одного из департаментов «Роскосмоса» Станислав Жарков извинился за свой комментарий о жителях хрущевок, в котором назвал их скотобазой. В комментариях к посту в Facebook журналиста Максима Кононенко Жарков написал, что дал людям такую характеристику сгоряча, и добавил, что сам живет в хрущевке.

«Написанные мной комментарии являлись моим личным мнением, никак не связанным с деятельностью госкорпорации "Роскосмос". Мои высказывания были сделаны сгоряча — я сам живу в хрущевке и устал от бытовых проблем. Приношу вам всем свои извинения. В своих высказываниях не хотел никого оскорбить», — написал Жарков в комментариях к посту Кононенко, посвященному программе реновации устаревшего жилого фонда в Москве.

Ранее в комментариях к этому же посту сотрудник «Роскосмоса» высказался о том, что строящиеся по программе реновации многоэтажки будут быстро испорчены переселенцами. «Ты какая категория скотобазы из хрущевки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орешь по ночам или все сразу?» — ответил Жарков критиковавшему его позицию пользователю соцсети. Высказывание заметили СМИ, это спровоцировало волну критики в Facebook.

В «Роскосмосе» отреагировали на это высказывание, созвав комиссию по этике. Позже в Twitter госкорпорации появилось сообщение о том, что комиссия рекомендовала уволить Жаркова с занимаемой должности за «несоответствие высоким требованиям, предъявляемым к сотрудникам ракетно-космической отрасли».

На момент публикации Станислав Жарков удалил свой Facebook-аккаунт, однако скриншот с извинением сохранился в СМИ.

Это далеко не первый случай дискриминационных высказываний в адрес жителей непрестижных районов со стороны состоятельных москвичей. В 2016 году широкий общественный резонанс вызвала статья «Афиши», в которой жители района Патриарших прудов жаловались на засилье обитателей спальных районов Москвы, которые посещают местные бары, а затем шумят и загрязняют подъезды. Таких гостей Патриарших живущие там москвичи назвали, в частности, «саранчой из Бирюлево».

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