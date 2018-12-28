Чиновница предложила россиянам спасаться огородами

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова предложила не желающим рожать детей из-за нищенских пособий женщинам разводить огороды. Cкриншот комментария чиновницы появившегося в Twitter опубликовала радиостанция «Говорит Москва».

«Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребенка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и т. д. Чтоб детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребенка, всегда найдешь решение!» — написала Антимонова, споря с пользовательницей Юлией Коротаевой.

Перед этим Коротаева написала, что если «жить на 117 рублей и МРОТ», то в сад ребенка отдать не получится, как и покупать ему вещи, и кормить придется «дешевой едой на пальмовом масле».

Пользователи обсуждали публикацию «Нужно больше рожать: население Самарской области сократилось на 7400 человек», вышедшем на сайте издания «Самара.Онлайн». В ней, кроме прочего, сообщалось, что смертность в регионе превысила рождаемость на 29,5 процентов.

В настоящее время в сети комментарий Антимовой из ветки в Twitter удален.

Ранее 26 декабря сообщалось, что заявившая школьникам о не просившем их рожать государстве чиновница Ольга Глацких уволилась по собственному желанию.

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