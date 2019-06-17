Названо число работающих пенсионеров в России

Каждый пятый пенсионер в России продолжает работать, такие данные приводятся в докладе Минтруда о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год.

По состоянию на 1 января 2019 года доля работающих пенсионеров составляла 20,4 процента от общего числа пенсионеров в стране. По данным на начало 2018-го, на пенсии работало 21,1 процента граждан. Всего в стране насчитывается 43,871 миллиона пенсионеров, работает из них 9,669 миллиона человек.

4,2 процента пенсионеров обратились в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы. Больше всего желающих найти работу на пенсии в Санкт-Петербурге (8,3 процента), Сахалинской области (7,4 процента), Московской области (7,6 процента), Мурманской области (8 процентов), Владимирской области (7,7 процента), Смоленской области (7,1 процента), Калужской области (7,2 процента) и Севастополе (7,1 процента).

Меньше всего обращений в Ингушетии (0,2 процента), Чечне (0,1 процента), Дагестане (0,6 процента), Кабардино-Балкарии (1,8 процента). Найти работу через службу занятости удалось в 2018 году 52,2 процента пенсионеров, в 2017 году — 56 процентам. Чаще всего пенсионеров трудоустраивали в Красноярском крае (88,62 процента), меньше всего — в Байконуре (4,4 процента).

В мае в Счетной палате подсчитали, что при средней пенсии в 14 тысяч рублей после оплаты жилья, жизненно необходимых лекарств и предметов личной гигиены пенсионеры могут тратить не более 200 рублей в день.

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