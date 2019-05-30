Россияне смогут получать пенсии по-старому

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старому пенсионному возрасту. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Речь идет о россиянах, которые заключили договор с частными фондами в 2019 году. Женщины смогут получать пенсию с 55 лет, а мужчины — с 60 лет. Граждане смогут указать в соглашении больший возраст, но не выше установленного сейчас — 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Право получать пенсионные выплаты раньше 55 и 60 лет предоставят отдельным категориям граждан — работникам Крайнего Севера, инвалидам и другим россиянам, которым положены пенсионные льготы.

Как сообщил Аксаков, соответствующий закон могут принять уже в июле. Для этого нужно получить одобрение Центробанка и правительства. В пресс-службе ЦБ заявили, что поддерживают документ, поскольку это уравняет в правах всех клиентов НПФ. Раньше получать выплаты по старому пенсионному возрасту могли только те клиенты, которые заключили договор с фондом до конца 2018 года.

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26 мая стало известно, что социальные доплаты российских пенсионеров пересчитают и поднимут пенсии выше прожиточного минимума. По новым правилам сначала будет устанавливаться социальная доплата, приравненная к размеру прожиточного минимума, а уже потом — сама пенсия. Благодаря такому подходу доход пенсионеров после каждой индексации будет выше прожиточного минимума, а не равен ему.

С 2019 года в России началась масштабная пенсионная реформа, по итогам которой пенсионный возраст для женщин вырастет до 60 лет, а для мужчин до 65 лет.

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