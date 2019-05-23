Пенсионную систему предложили кардинально изменить

Минтруда предлагает преобразовать Пенсионный фонд (ПФР), Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонд социального страхования (ФСС) в публично-правовые компании. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК со ссылкой на источники.

Внести в правительство предложения о статусе внебюджетных фондов поручила куратор социальной сферы, вице-премьер Татьяна Голикова еще в декабре 2018 года. Отмечается, что установление их правового статуса создаст возможность в будущем объединить эти организации в единую структуру.

В числе преимуществ создания единого регулятора на базе публичных компаний Голикова называла повышение прозрачности новой структуры за счет публичного статуса, а также сокращение административных издержек.

Источник издания пояснил, что функционал публично-правовой компании регулируется отдельным законом или указом президента, что даст возможность установить особый порядок работы. Сейчас внебюджетными фондами фактически управляют профильные министерства.

При этом необходимо будет решить вопрос о форме собственности на средства бюджета социальных фондов, в том числе на пенсии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею Минтруда рабочей инициативой и порекомендовал обратиться за пояснениями в кабмин, передает ТАСС.

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