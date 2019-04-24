Россиянам пообещали сохранить доход при смене пенсионного фонда

Россияне больше не будут терять инвестиционный доход при смене негосударственного пенсионного фонда (НПФ), как это происходит сейчас, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект.

Такой порядок обеспечит новая система пенсионных накоплений, разработанная Минфином и ЦБ, — индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). По нынешним правилам при досрочном переводе пенсионных накоплений из одного НПФ в другой, если с момента предыдущей фиксации дохода прошло менее пяти лет, гражданин теряет накопленный за это время инвестдоход. Подобные потери уже превысили 120 миллиардов рублей.

Согласно законопроекту, при смене НПФ в системе ИПК взносы сразу пойдут в новый фонд, а основные средства передадут в недельный срок после их фиксации, который не может составлять более пяти лет с момента заключения участником системы договора с фондом.

ИПК предполагает, что работник самостоятельно откладывает часть своей зарплаты в НПФ. ЦБ и Минфин разработали концепцию ИПК еще в 2016 году, но законопроект «подвис» из-за пенсионных изменений. По оценке министра финансов Антона Силуанова, новая система может заработать с 2020 года.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала отсутствие длинных денег слабым местом российской экономики. Появление ИПК, по ее мнению, позволит обеспечить российскую финансовую систему средствами, которые можно инвестировать в долгосрочные проекты.

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