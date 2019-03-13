Россиян оставят без новых пенсионных возможностей

Введение в России новой пенсионной системы, получившей название индивидуальный пенсионный капитал (ИПК), откладывается на неопределенный срок, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев, которого цитирует ТАСС.

«Мы зависли. Там много причин, и одна из них — нежелание в целом ломать в очередной раз систему. На экспертном уровне мы вроде как готовы, но пока все подвешено. Но, может, это и к лучшему», — отметил Моисеев.

По его словам, Минфин не хочет вносить в готовый законопроект «тысячу изменений», поэтому предпочтет доработать его до полного устранения всех противоречий.

Ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что введение ИПК откладывается из-за негативной общественной реакции на прошлогоднее повышение пенсионного возраста.

Концепцию ИПК разрабатывают Минфин и Центробанк. Она предполагает, что работники будут самостоятельно делать отчисления на свою будущую пенсию (сейчас этим занимаются работодатели) и при этом смогут регулировать размер взносов в процентах от зарплаты.

Ранее экономисты предлагали распространить такой подход на все страховые взносы граждан. Им советуют предоставить возможность самим выбирать, сколько отчислений направлять на пенсионное обеспечение, медицинское и социальное страхование.

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