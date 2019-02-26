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Подсчитаны расходы на повышение пенсий

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Перерасчет порядка выплаты пенсий, согласно которому неработающие пенсионеры будут получать надбавки, даже если их общий доход превысит прожиточный минимум, в течение пяти лет потребует 120 миллиардов рублей, подсчитали в Пенсионном фонде России (ПФР). Об этом пишет «Коммерсантъ».

В настоящее время неработающим пенсионерам положена социальная доплата из ПФР, чтобы в сумме их материальное обеспечение было равно прожиточному минимуму (8,4 тысячи рублей в 2018 году). При ежегодной индексации выплат прожиточный минимум не учитывается, поэтому одновременно автоматически пропорционально уменьшается размер социальной доплаты.

Согласно новому законопроекту, индексация будет проводиться после того, как доходы доведут до прожиточного минимума, соответственно, итоговая сумма выплат окажется выше прожиточного минимума на сумму индексации.

Перерасчет пенсий, по оценке Пенсионного фонда, коснется 12 процентов неработающих пенсионеров, то есть около четырех миллионов человек. В 2019-2024 годах для этого понадобится 120 миллиардов рублей. Для тех, кто получает минимальную пенсию, надбавка будет колебаться в диапазоне от нескольких десятков до нескольких сотен рублей в месяц.

Ранее в феврале президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию о необходимости проводить индексацию пенсий российским пенсионерам сверх прожиточного минимума. Он отметил, что люди практически не почувствовали эффекта от перерасчета в 2018 году, поскольку, как только доход пенсионера превысил прожиточный минимум, социальную доплату перестали выплачивать или снизили.

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