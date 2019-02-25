Российские пенсионеры получат доплаты

Малообеспеченные российские пенсионеры будут получать надбавки к пенсии, даже если их общий доход будет превышать уровень прожиточного минимума. Соответствующая норма предусмотрена в новом законопроекте, выдержки из которого приводит ТАСС.

В документе прописано, что индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) не будет учитываться в составе основного пособия. Поэтому граждане, получающие пенсии ниже уровня прожиточного минимума, смогут рассчитывать на социальные доплаты, даже если их совокупный доход с учетом индексации и ЕДВ превышает прожиточный минимум.

Согласно законопроекту, выплаты будут начислены за январь и февраль, но получать их пенсионеры смогут с июля.

В середине февраля в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин указал на несправедливость, сложившуюся из-за того, что некоторые пенсионеры не могут рассчитывать на доплату до уровня прожиточного минимума из-за того, что получают индексированные пенсии или ЕДВ.

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