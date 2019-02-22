Пенсии россиян предложили еще повысить

Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на два процента. Проект соответствующего постановления разместили на общественное обсуждение, говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что прожиточный уровень пенсионеров в 2018 году вырос на два процента и составил 8 483 рубля. В связи с этим ведомство предлагает с 1 апреля 2019 года проиндексировать на два процента размеры социальных пенсий.

Исходя из соответствующих размеров социальных пенсий, одновременно повысят выплаты военнослужащим и членам их семей, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, и членам их семей, космонавтам и так далее.

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Всего первоапрельское повышение пенсий затронет почти четыре миллиона пенсионеров, из которых около 3,2 миллиона человек — получатели социальных пенсий. Средний размер социальной пенсии поднимут до 9 266 рублей, средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы повысится до 13 674 рублей и 13 812 рублей соответственно.

Средний размер пенсии по инвалидности для военнослужащих вырастет до 12 899 рублей, по случаю потери кормильца семьям военнослужащих — до 10 942 рублей. Средние пенсии участников Великой Отечественной войны поднимут до 37,4 тысячи рублей соответственно. В общей сложности на повышение пенсий из бюджета в этом году уйдет 7 миллиардов рублей.

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что индексацию пенсий российским пенсионерам надо проводить сверх уровня прожиточного минимума. По словам президента, люди практически не почувствовали эффекта от индексации пенсий в 2018 году, поскольку как только доход пенсионера превысил прожиточный минимум, ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере или снизили ее.

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