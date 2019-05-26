Россиянам пересчитают пенсии по-новому

В соответствии с приказом Минтруда, вступающим в силу 26 мая, социальные доплаты российских пенсионеров пересчитают и поднимут пенсии выше прожиточного минимума. Об этом сообщает «Российская газета».

Так, по новым правилам размер доплат к пенсии устанавливается до индексации. Теперь сначала будет устанавливается социальная доплата, приравненная к размеру прожиточного минимума, а уже потом — сама пенсия. Благодаря такому подходу доход пенсионеров после каждой индексации будет выше прожиточного минимума, а не равен ему.

До вступления приказа в силу пенсии неработающих россиян после каждой индексации увеличивались, но объем доплат уменьшался. В связи с этим увеличение пенсии было формальным, отмечает издание. Вступающий в силу 26 мая документ является продолжением уже принятого закона, регламентирующего правила индексации пенсий ниже прожиточного минимума.

В марте Госдума одобрила поправки в закон «О государственной социальной помощи», который предполагает рост пенсионных выплат для неработающих пенсионеров. Документ предполагает введение специальной социальной выплаты, которая будет направлена на то, чтобы ликвидировать разницу между текущими пенсиями и прожиточным минимумом по региону. «Законопроект направлен на повышение материальной обеспеченности неработающих пенсионеров», — сказал замглавы Минтруда Андрей Пудов.

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