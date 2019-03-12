Россиянам снова подняли пенсии

Госдума в первом чтении одобрила поправки в закон «О государственной социальной помощи», который предполагает рост пенсионных выплат для неработающих пенсионеров. Документ предполагает введение специальной социальной выплаты, которая будет направлена на то, чтобы ликвидировать разницу между текущими пенсиями и прожиточным минимумом по региону, отмечает пресс-служба Минтруда.

«Законопроект направлен на повышение материальной обеспеченности неработающих пенсионеров», — приводит ведомство слова замглавы Минтруда Андрея Пудова. По его мнению, документ позволит принципиально изменить существующую систему в пользу россиян, которые смогут получать доплаты к пенсиям до прожиточного минимума в регионе, вдобавок новый размер полной пенсии будет ежегодно индексироваться.

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Это, пояснил чиновник, приведет к тому, что материальное обеспечение неработающего пенсионера ежегодно будет превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации пенсии и единовременной выплаты, которую ранее выплачивали исключительно в случае недостижения пенсией прожиточного минимума по региону. Затраты на нововведения составят 18,8 миллиарда рублей в 2019 году, 20 миллиардов — в 2020 году, и 19,6 миллиарда — в 2021-м.

Рост предусмотрен в рамках реализации мер поддержки населения, о которых было объявлено президентом России Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию 20 февраля 2019 года.

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