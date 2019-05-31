Подсчитан лимит ежедневных трат российских пенсионеров

В Счетной палате подсчитали, сколько российские пенсионеры в среднем могут потратить на себя в день, передает РИА Новости.

Так, по словам аудитора ведомства Светланы Орловой, при средней пенсии в 14 тысяч рублей пенсионеры могут тратить не более 200 рублей в день после вычета расходов на жилье, жизненно необходимые лекарства и предметы личной гигиены.

Она отметила, что справиться с этой проблемой можно только в рамках решения общих демографических задач в России. По словам Орловой, численность граждан в трудоспособном возрасте уменьшается, в то время как численность нетрудоспособного населения, наоборот, растет.

Она также признала, что принятые меры по повышению пенсионного возраста немного нивелируют ситуацию, но до конца проблему уровня жизни пенсионеров это не решает.

Ранее сообщалось, что власти захотели дополнительно заложить порядка четырех миллиардов рублей в бюджет для софинансирования региональной социальной доплаты к пенсии.

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