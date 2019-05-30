На прибавку к пенсии захотели направить миллиарды рублей

Для софинансирования региональной социальной доплаты к пенсии в российский бюджет захотели дополнительно заложить порядка четырех миллиардов рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пояснительную записку к внесенному в Госдуму проекту правительственных поправок в закон о бюджете на текущий год.

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Финансирование госпрограммы «Социальная поддержка граждан» хотят увеличить на 4,765 миллиарда рублей. В результате объем направленных на программу средств достигнет 1,38 триллиона рублей.

На увеличение региональной соцдоплаты предлагается направить 4,3 миллиарда рублей, на выплаты пособий детям погибших сотрудников МВД — 362 миллиона рублей, на выдачу субсидий на господдержку фонда «Центр защиты прав граждан» — 70 миллионов рублей, на оплату пенсионерам-таможенникам проезда в санаторно-курортные учреждения и обратно — 42,9 миллиона рублей, на членский взнос в Международную ассоциацию социального обеспечения — 0,4 миллиона.

Ранее сообщалось, что в соответствии с приказом Минтруда, который вступает в силу 26 мая, социальные доплаты российских пенсионеров пересчитают и поднимут пенсии выше прожиточного минимума. По новым правилам размер доплат к пенсии устанавливается до индексации.

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