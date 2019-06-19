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Госдума приняла закон о компенсации ипотеки многодетным

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Госдума в среду, 19 июня, приняла в окончательном чтении законопроект о предоставлении компенсации по ипотеке семьям, воспитывающим трех и более детей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно документу, сумма финансовой поддержки составит 450 тысяч рублей, эти деньги могут получить мать или отец, которые являются заемщиками по ипотечному кредиту и у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий ребенок или последующие дети.

Выделенные средства можно направить на погашение задолженности по основному долгу в рамках ипотеки, а оставшиеся — на погашение процентов. Компенсация предоставляется однократно в отношении только одного ипотечного кредита.

По условиям программы, деньги не могут быть выделены, если дети не являются гражданами России или родители лишены родительских прав (или отменено усыновление). Кредитный договор должен быть заключен до 1 июля 2023 года.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, уточняет агентство.

Проект закона о компенсации расходов на ипотеку многодетным был внесен в Госдуму в начале мая текущего года председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко совместно с депутатами разных фракций.

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