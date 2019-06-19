Госдума приняла закон о компенсации ипотеки многодетным

Госдума в среду, 19 июня, приняла в окончательном чтении законопроект о предоставлении компенсации по ипотеке семьям, воспитывающим трех и более детей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно документу, сумма финансовой поддержки составит 450 тысяч рублей, эти деньги могут получить мать или отец, которые являются заемщиками по ипотечному кредиту и у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий ребенок или последующие дети.

Выделенные средства можно направить на погашение задолженности по основному долгу в рамках ипотеки, а оставшиеся — на погашение процентов. Компенсация предоставляется однократно в отношении только одного ипотечного кредита.

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По условиям программы, деньги не могут быть выделены, если дети не являются гражданами России или родители лишены родительских прав (или отменено усыновление). Кредитный договор должен быть заключен до 1 июля 2023 года.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, уточняет агентство.

Проект закона о компенсации расходов на ипотеку многодетным был внесен в Госдуму в начале мая текущего года председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко совместно с депутатами разных фракций.

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