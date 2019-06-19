Банкиров попросили смягчить требования к обанкротившимся ипотечникам

Центробанк рекомендует банкам во всех случаях считать задолженность по ипотеке погашенной после изъятия у заемщика залогового жилья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное письмо регулятора.

В ЦБ полагают, что должников, лишившихся недвижимости, нужно считать полностью свободными от долгов, даже если сумма, вырученная от продажи квартиры или дома, не покрывает целиком сумму долга.

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«По мнению регулятора, интересам потребителей в гораздо большей степени отвечало бы полное прекращение долга во всех случаях, когда на предмет ипотеки обращено взыскание», — приводит агентство выдержку из письма. В документе Центробанк рекомендует использовать такую меру, даже несмотря на отсутствие всех обстоятельств, необходимых для прекращения обязательств по кредиту в соответствии с федеральным законом «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

Согласно данным, обнародованным в апреле текущего года, в целом по России доля ипотечных кредитов с просрочкой более 90 дней составляет около 1,5 процента от общего количества оформленных жилищных займов. За год к весне 2019-го этот показатель фактически не изменился. Тройку регионов России, где доля «плохих» ипотечников максимальна, формируют Челябинская, Саратовская области и Красноярский край.

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