В России запустят «пожарную» ипотеку

Пилотный проект «Ипотека пожарных и спасателей» планируется запустить в России. Об этом в среду, 5 июня, заявил заместитель главы МЧС, главный государственный инспектор России по пожарному надзору Игорь Кобзев, передает РИА Новости.

Программа стартует в 2020 году, в рамках ее реализации более 5 тысяч сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) смогут получить кредиты на приобретение жилья, отметил чиновник.

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Он подчеркнул, что на сегодняшний день уже разработана концепция проекта, определены его ключевые показатели, проведены необходимые социологические исследования. По словам Кобзева, также выработаны основные направления усилий, которые необходимо приложить для запуска программы «пожарной» ипотеки.

Ранее в июне россиянам пообещали ипотеку под три процента годовых — соответствующую программу анонсировал в своем регионе губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Льготные условия кредитования будут действовать для жителей, строящих дома в сельской местности.

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