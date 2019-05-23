В России снизилась популярность ипотеки

Российский рынок ипотеки продолжает сокращаться, что обусловлено ростом ипотечных ставок вследствие повышения ключевой ставки Центробанка в конце 2018-го. Об этом говорится в материалах «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), поступивших в редакцию «Ленты.ру».

За апрель 2019-го банки выдали гражданам 90 тысяч жилищных кредитов — на 21 процент меньше, чем в том же месяце прошлого года. Объемы выдачи в годовом отношении сократились на 12 процентов, с 227 миллиардов до 201 миллиарда рублей. Средний чек по ипотеке увеличился за год на 12 процентов, с 1,99 миллиона до 2,23 миллиона рублей.

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Аналитики ОКБ отмечают, что в обозримом будущем вектор развития ипотечного рынка может измениться. «В конце марта рост ставок прекратился, и, возможно, уже во втором полугодии, после перехода на счета эскроу и при отсутствии стрессов в экономике, они снова начнут снижаться, а ипотечный сегмент покажет положительную динамику», — поясняется в предоставленных материалах.

Ранее в мае глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8 процентов годовых уже в конце 2019-го — начале 2020 года. За несколько дней до этого скорое сокращение ставок спрогнозировал вице-премьер Виталий Мутко.

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