Ипотечным ставкам предрекли скорое снижение

В ближайшем будущем в России разовьется тенденция на снижение ставок по ипотеке. Такое мнение высказал вице-премьер Виталий Мутко в ходе совещания по реализации проекта «Жилье и городская среда», состоявшегося в пятницу, 17 мая, в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы мониторим ситуацию и исходим из того, что в ближайшее время развернем тренд в сторону снижения ставки по ипотеке. Сейчас средняя ставка по стране составляет более 10 процентов», — заявил чиновник.

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Он также отметил, что необходимо и дальше проводить работу по обеспечению жильем льготных категорий граждан, в том числе многодетных семей и детей-сирот. «Это наши обязательства, которые мы должны решать», — подчеркнул вице-премьер.

К весне 2019-го средневзвешенная ставка по ипотеке в России поднялась до 10,15 процента, это максимальный уровень с августа 2017-го. Президент Владимир Путин в конце февраля текущего года поручил правительству и Центробанку принять меры для сокращения средней ставки по ипотечным кредитам до восьми процентов годовых и ниже. Отчитаться о действиях, предпринятых для удешевления ипотеки, исполнители должны до 15 января 2020 года.

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