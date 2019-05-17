Трамп заработал за год почти полмиллиарда долларов и взял ипотеку

Президент США Дональд Трамп в 2018 году взял ипотеку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет Управления по правительственной этике США.

Уточняется, что объем ипотечного кредита для покупки дома с восемью спальнями во Флориде составил 11,2 миллиона долларов при общей стоимости объекта в 18,5 миллиона долларов. Срок ипотеки — 30 лет при ставке в 4,5 процента.

Также, согласно отчету, американский лидер расплачивается по 14 кредитам, из которых три — на сумму более 50 миллионов долларов.

В свою очередь, РИА Новости сообщает, что Трамп в 2018 году заработал 479 миллионов долларов. При этом его зарплата составляет 400 тысяч долларов в год.

4 апреля палата представителей Конгресса США потребовала, чтобы Налоговое управление опубликовало декларации Трампа за последние шесть лет. Парламентарии планировали выяснить, манипулировал ли Трамп данными о своих доходах и могли ли его зарубежные связи влиять на внешнюю политику.

В мае 2018 года сообщалось, что состояние Трампа за год сократилось на 100 миллионов долларов и составило 2,8 миллиарда. ПРи этом сам Трамп заявляет, что обладает 10 миллиардами долларов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!