В Конгрессе США решили изучить доходы Трампа

Палата представителей Конгресса США потребовала, чтобы Налоговое управление опубликовало декларации президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Председатель бюджетного комитета нижней палаты парламента, демократ Ричард Нил заявил, что необходимо проконтролировать действия ведомства в отношении главы государства. Комитет потребовал налоговые декларации Трампа за шесть лет. На ответ управлению выделили срок до 10 апреля.

Нил пояснил, что запрос является частью надзорной функции парламента. По мнению демократов, налоговые декларации помогут получить ответы на несколько важных вопросов, отмечает The Washington Post. В частности, они хотят понять, манипулировал ли Трамп данными о своих доходах и могли ли его зарубежные связи влиять на внешнюю политику.

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Американский лидер выразил удивление по поводу того, что законодатели требуют данные за шесть лет. «Обычно просят за десять лет, по-моему, они сдаются», — прокомментировал он запрос.

Как сообщает The Washington Post, Трамп готов в Верховном суде отстаивать свое право не передавать парламенту требуемые данные. Он отказывается предоставлять декларации, пока идет процесс аудита. «Кажется, что мои финансы всегда проверяют. Это так, потому что цифры большие», — добавил президент. Нил также попросил проверить, действительно ли все последние годы проводится аудит.

Промежуточные выборы в Конгресс состоялись 6 ноября 2018 года. По их итогам Демократическая партия получила контроль над палатой представителей: в ней 223 демократа против 197 республиканцев. В Сенате преимущество осталось за республиканцами — у них 51 место.

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