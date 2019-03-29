Американский президент Дональд Трамп пригрозил закрыть границу США с Мексикой. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Если Мексика не остановит переход нелегальных мигрантов через границу, я закрою границу или большую часть границы на следующей неделе, — написал Трамп. — Мексика может с легкостью это сделать, но они только берут наши деньги и "говорят"».

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Глава государства отметил, что из-за демократов в стране самые слабые миграционные законы в мире. Американский лидер также подчеркнул, что Конгресс обязан изменить миграционное законодательство немедленно, а власти Мексики — пресечь попадание мигрантов на территорию Соединенных Штатов.

В феврале Трамп объявил режим чрезвычайного положения в стране из-за отказа Конгресса одобрить финансирование строительства стены на американско-мексиканской границе. После этого он попросил Конгресс выделить на это еще 8,6 миллиарда долларов.

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