Работников мигрантских лагерей в США заподозрили в насилии над детьми

Власти США за последние четыре года получили около 5 тысяч жалоб на сексуальные домогательства к детям в американских лагерях для мигрантов. Об этом говорится в документах министерства здравоохранения и социальных служб страны, сообщает The Guardian.

По данным ведомства, случаи варьируются от романтических отношений между сотрудниками учреждений и несовершеннолетними, а также показа порнографии до «принудительных прикосновений». В ведомстве отметили, что отдельные жалобы начали поступать еще в 2015 году, однако их количество значительно увеличилось в 2017-м.

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Как сообщается, за 2018 год был зафиксирован 1261 случай, что на 192 больше, чем годом ранее. В большинстве из них домогаться до детей позволяли себе их сверстники, однако в 178 эпизодах жалобы поступали на работников лагерей. При этом на протяжении 2018 года число подобных инцидентов росло: с четырех в феврале до 12 в июле.

Член палаты представителей Конгресса Тед Дойч связал происходящее с тем, что президент США Дональд Трамп объявил о политике нулевой терпимости к нелегальным мигрантам.

В свою очередь ответственный за детей в лагерях для мигрантов Джонатан Уайт отверг обвинения. «Никакие из этих жалоб не касаются сотрудников», — сказал он на слушании в палате представителей.

В декабре 2018 года семилетняя девочка из Гватемалы, задержанная вместе с отцом во время прохождения границы США, погибла по пути в центр содержания нелегальных мигрантов. В ООН призвали Вашингтон начать независимое расследование смерти ребенка, а также прекратить задерживать детей.

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