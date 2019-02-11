В США задержали десятки детей-нелегалов

Пограничники в американском штате Аризона задержали 325 нелегальных иммигрантов, из которых 182 были несовершеннолетними. Об этом сообщает New York Post.

Все задержанные родом из стран Центральной Америки. 150 детей перешли границу в сопровождении родственников, 32 были без сопровождения. Иммигрантов обнаружили, когда они разожгли костер, пытаясь спастись от холода.

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Двоих несовершеннолетних госпитализировали — 5-летнего с ветрянкой и 12-летнего с кожной инфекцией. Их жизни ничто не угрожает.

Власти выпустили заявление в связи с инцидентом. «Международные криминальные организации эксплуатируют уязвимое состояние иностранных граждан, обещая им легальное проживание», — говорится в нем.

В октябре 2018 года тысячи беженцев из Центральной Америки несколькими караванами отправились к американской границе. Трамп отправил на границу военных, чтобы сдержать наплыв нелегалов. Первые группы из каравана мигрантов прибыли на границу США и Мексики 13 ноября 2018 года.

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