США отправят на границу с Мексикой тысячи солдат

Пентагон намерен отправить на американско-мексиканскую границу 3750 солдат. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны США.

Согласно информации ведомства, военные пробудут на юго-западной границе США три месяца и будут оказывать поддержку сотрудникам Погранично-таможенной службы страны.

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Как передает агентство, число военнослужащих на границе с Мексикой увеличится примерно до 4350 человек.

15 января сообщалось, что в Пентагоне приняли решение продлить военную операцию на границе США и Мексики до конца сентября 2019 года. Военные установят на границе камеры наблюдения и проложат еще 240 километров противопехотных заграждений из колючей проволоки в дополнение к уже проложенным осенью 110 километрам. Тогда сообщалось, что на границе двух стран несут службу примерно 2350 военных армии США.

В октябре тысячи беженцев из Центральной Америки несколькими караванами отправились к американской границе. Трамп отправил на границу военных, чтобы сдержать наплыв нелегалов. Первые группы из каравана мигрантов прибыли на границу США и Мексики 13 ноября 2018 года.

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