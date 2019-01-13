На границе Мексики и США обнаружили туннель

На границе Мексики и американского штата Аризона обнаружили десятиметровый туннель. Об этом сообщает издание The Hill.

Мексиканские власти полагают, что туннель использовался для транспортировки наркотиков и людей между странами. Как отмечает издание, это уже третья лазейка, которую обнаружили за последний месяц. Отмечается, что это происходит на фоне возобновления разговоров о строительстве ограждения на границе США и Мексики.

В августе 2018 года туннель, использовавшийся наркоторговцами, нашли в американском городе Сан Луис (штат Аризона) также на границе с Мексикой. Отверстие, ведущее в туннель, было проделано в бетонном полу на кухне заброшенного ресторана KFC.

В январе президент США Дональд Трамп опубликовал фотографию стены на границе с Мексикой. До этого он объявил, что стена на границе с Мексикой будет построена из стали, а не из бетона, как планировалось изначально. По его словам, демократы не хотят видеть бетонную ограду, поэтому планируется установить художественно спроектированную конструкцию, через которую будет видно происходящее на другой стороне.

Из-за разногласий в Конгрессе США по поводу выделения средств на строительство стены работа правительства приостановлена — шатдаун начался 22 декабря.

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