Наркотуннель нашли под рестораном KFC в США

Туннель, использовавшийся наркоторговцами, нашли в американском городе Сан Луис (штат Аризона) на границе с Мексикой. Об этом сообщает KTAR News. Видео с выкопанным проходом доступно на YouTube.

Отверстие, ведущее в туннель, было проделано в бетонном полу на кухне заброшенного ресторана KFC. Отмечается, что со стороны США дыра была размером всего в 20 сантиметров. С другой стороны тоннель выходил на поверхность под кроватью в одном из домов в городе Сан-Луис-Рио-Колорадо.

Как сообщается, обнаружить проход удалось после обычной проверки остановленной на дороге машины. В трейлере нашли два ящика для инструментов, полностью набитых наркотиками. Их общий вес составлял 168 килограммов, в том числе 118 килограммов метамфетамина, шесть — кокаина, три — фентанила и 19 килограммов различного героина.

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За рулем был Айван Лопес, владеющий помещением, где ранее располагался KFC. Туда полиция нагрянула с обыском, когда узнала, что именно там мужчину видели с ящиками. В итоге ему предъявили обвинения в хранении наркотиков с целью их дальнейшего распространения.

Отмечается, что проход, вероятнее всего, был построен всего несколько месяцев назад. Его длина — 180 метров, располагался он на глубине в примерно 6,5 метра. Туннель по окончанию расследования зальют бетоном. Отмечается, что с 2007 года это пятый подобный найденный проход.

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