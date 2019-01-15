США оставят войска на границе с Мексикой

В Пентагоне приняли решение продлить военную операцию на границе США и Мексики до конца сентября 2019 года. Об этом сообщает The Washington Post.

Выполняя запрос Министерства внутренней безопасности США, военные согласились установить на границе камеры наблюдения и проложить дополнительные 240 километров противопехотных заграждений из колючей проволоки к уже проложенным осенью 110 километрам. Поддержку пограничникам окажет военная авиация.

В настоящее время на границе двух стран несут службу примерно 2350 военных армии США. Неизвестно, сколько дополнительного персонала Пентагон планирует прислать туда после продления операции — максимально там находилось 5,9 тысячи солдат. Операция, которую они проводят, началась 30 октября прошлого года и изначально планировалась к завершению 15 декабря.

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В конце ноября несколько сотен нелегальных мигрантов пытались проникнуть в США, но военные встретили их слезоточивым газом и резиновыми пулями.

За несколько дней до этого президент США Дональд Трамп заявил, что разрешил военным использовать летальное оружие против мигрантов на границе с Мексикой. Американский лидер выразил надежду, что военным не придется открывать огонь, но в то же время подчеркнул, что у него в этом вопросе нет выбора, поскольку приходится иметь дело с «грубыми людьми».

В октябре тысячи беженцев из Центральной Америки несколькими караванами отправились к американской границе. Трамп отправил на границу военных, чтобы сдержать наплыв нелегалов. Первые группы из каравана мигрантов прибыли на границу США и Мексики 13 ноября 2018 года.

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