Трамп рассказал о стенах по всему миру

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter рассказал о том, что стены строятся в разных странах по всему миру.

«Сейчас во всем мире стоит 77 значимых стен, еще 45 стран планируют или уже строят стены, — написал он. — По всей Европе построено более 800 миль (1287 километров) стен с 2015 года». Американский лидер отметил, что все заграждения признаны на 100 процентов полезными. «Остановим преступность на наших южных границах!» — заключил он.

В январе президент США Дональд Трамп опубликовал фотографию стены на границе с Мексикой. До этого он объявил, что стена на границе с Мексикой будет построена из стали, а не из бетона, как изначально планировалось. По его словам, демократы не хотят видеть бетонную ограду, поэтому планируется установить художественно спроектированную конструкцию, через которую видно происходящее на другой стороне.

Постройка стены на южной границе США стала камнем преткновения между демократами и республиканцами в Конгрессе. Представители партий не могут договориться о финансировании постройки. В связи с этим с 22 декабря работа правительства была частично приостановлена.

В Евросоюзе в 2015 году разразился кризис из-за наплыва мигрантов. Больше всего беженцев прибывает из Сирии, где с 2011 года идет гражданская война. С тех пор более 507 тысяч сирийцев обратились с просьбой о предоставлении убежища в европейских странах. Ряд стран ЕС, ранее принимавших мигрантов, заявили об исчерпании лимита на размещение переселенцев.

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