Трамп заказал 300 бургеров в Белый Дом

Президент США Дональд Трамп заказал три сотни бургеров в Белый дом для торжественного ужина с победителями чемпионата по американскому футболу среди студентов. Об этом сообщает Reuters.

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Бургеры заказали из ресторанов быстрого питания «Макдональдс», «Бургер Кинг» и Wendy's, к ним также заказали картошку-фри и пиццу. Еду подавали при свечах на серебряных подносах, в обеденном зале, где висит портрет 16-го президента США Авраама Линкольна. Трамп назвал доставленный фастфуд «прекрасной американской едой». На вопрос о том, продукты из какого фастфуда он лично предпочитает, он ответил, что у него нет предпочтений. «Пока это американское — мне нравится», — заявил президент.

@hunterw / Twitter

За ужин американский лидер платил из своего кармана — повара, обычно работающие в резиденции, сейчас отправлены в отпуск и не получают зарплату, как и сотни тысяч людей по всей стране.

Виной этому шатдаун — частичная приостановка работы правительства США, которая продолжается с 22 декабря 2018 года. Белый дом прекратил работать для подготовки к введению чрезвычайного положения. Трамп собирается ввести его для того, чтобы профинансировать строительство стены на границе с Мексикой. Депутаты конгресса от Демократической партии США пытаются помешать президенту сделать это.

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