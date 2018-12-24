В ООН озаботились смертью семилетней беженки на границе США

США стоит начать новое, независимое расследование гибели ребенка из Гватемалы на границе с Мексикой, а также прекратить задерживать детей. Об этом заявил эксперт ООН по правам человека, сообщает агентство Reuters.

Специальный докладчик ООН по правам мигрантов Фелипе Гонсалез Моралес призвал тщательно выяснить все детали смерти малолетней беженки, а также полностью запретить арестовывать детей-мигрантов как вместе с родителями, так и без них.

«Как неоднократно подчеркивали организации ООН по правам человека, задержание детей на основании их миграционного статуса — нарушение международного права», — заявил Моралес.

Он также рассказал, что уже дважды подавал запрос на въезд в Соединенные Штаты, чтобы лично разобраться в деталях дела, но не получил ответа.

15 декабря стало известно о смерти семилетней девочки по имени Жакелин Амеи Розмери Каал Макен, которая нелегально пересекла американскую границу со своим отцом и 160 другими мигрантами. Она плохо себя почувствовала по пути в центр содержания беженцев и скончалась спустя два дня в больнице города Эль-Пасо в штате Техас.

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