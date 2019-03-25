К границе США направился новый караван мигрантов

К границе США из Центральной Америки выдвинулся новый караван мигрантов. Он насчитывает 1,2 тысячи человек, сообщает Reuters.

Отмечается, что в караван беженцы сформировались, уже находясь на территории Мексики — в окрестностях южного города Тапачула на границе с Гватемалой. В воскресенье, 24 марта, группа людей отправилась на север страны по маршруту, которым осенью 2018 года двигался предыдущий караван мигрантов.

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В октябре 2018 года тысячи беженцев из Центральной Америки несколькими большими группами отправились к американской границе. Президент США Дональд Трамп отправил на границу военных, чтобы сдержать наплыв нелегалов. Первые группы из каравана мигрантов прибыли на границу США и Мексики 13 ноября 2018 года. Они пытаются получить убежище в Штатах.

По закону США, убежище предоставляется тем, кто подходит под установленное международным правом понятие беженца. Это означает, что соискатель подвергается преследованиям по расовому, религиозному, национальному признакам либо из-за своих политических убеждений или принадлежности к определенной социальной группе. Прошение подается в Министерство внутренней безопасности.

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