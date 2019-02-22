Трансгендера убили на родине после отказа США в убежище

Женщину-трансгендера убили в Сальвадоре после того, как ее депортировали из США. Об этом сообщает NBC News.

31-летняя Камила Диас Кордова попала в больницу после того, как на нее напали ранее в феврале, однако спасти ее не удалось. По словам главы правозащитной организации Asociación Aspidh Arcoiris Trans Моники Линарес, погибшей поступали угрозы с 2014 года. Она подавала заявления в полицию, однако результата это не принесло.

Осенью 2018 года Кордова присоединилась к мигрантскому каравану, направлявшемуся к границе США. Однако после того, как она попала на территорию Соединенных Штатов, ее депортировали. Линарес не смогла рассказать о деталях высылки, однако заявила журналистам, что уверена в том, что у Кордовы были все необходимые доказательства притеснения на родине.

«[Трансгендеры] не защищены в Сальвадоре и не чувствуют себя в безопасности в США. У Камилы было множество свидетельств [ущемления ее прав], и ей все равно не дали убежище», — сказала она.

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Как отмечает издание, по закону США, убежище предоставляется тем, кто подходит под установленное международным правом понятие беженца. Это означает, что соискатель подвергается преследованиям по расовому, религиозному, национальному признакам или из-за своих политических убеждений или принадлежности к определенной социальной группе. Прошение подается в Министерство внутренней безопасности.

В иммиграционной службе журналистам комментариев по поводу произошедшего с Диас не дали.

Как отмечается, Сальвадор — один из мировых лидеров по количеству убийств. Трансгендеры, особенно женщины, являются особенно уязвимыми.

В октябре 2018 года тысячи беженцев из Центральной Америки несколькими караванами отправились к американской границе. Трамп отправил туда военных, чтобы сдержать наплыв нелегалов. Первые группы из каравана мигрантов прибыли на границу США и Мексики 13 ноября 2018 года.

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