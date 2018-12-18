Жертву изнасилования признали невиновной в попытке убийства собственного ребенка

В Сальвадоре суд признал невиновной и отпустил на свободу жертву изнасилования, обвинявшуюся в попытке убийства собственного ребенка. Об этом сообщает The Guardian.

Судья изменил меру наказания 17 декабря: 20-летняя Имельда Кортез была приговорена к 12 месяцам заключения за отказ от новорожденного. Однако затем решение было вновь изменено, и женщину объявили невиновной. Сама девушка отрицала свою вину и заявляла, что не знала о беременности до самых родов.

Кортез забеременела от своего 70-летнего отчима в 2017 году. По ее словам, она подвергалась сексуальному насилию с его стороны с 12 лет. Девушка никому не говорила о беременности, а роды случились в общественном туалете. После этого Кортез доставили в больницу с сильными болями и кровотечением, где врач заподозрил, что девушка могла сделать аборт, и обратился в полицию.

Прибывшие на место стражи порядка обнаружили новорожденную девочку в общественной уборной неподалеку. Она оказалась жива, и ее также доставили в больницу, где доктора объявили, что ребенок здоров. Матери девочки грозило 20 лет тюремного заключения.

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После того, как Кортез предъявили обвинения, ее отчим приходил к ней в больницу и угрожал убить девушку, ее мать, а также сестер и братьев, если она расскажет об изнасиловании. Разговор услышала соседка Имельды и сообщила в полицию.

Сначала суд обвинил подсудимую в том, что она придумала историю с изнасилованием, чтобы оправдать свое преступление, однако тест ДНК подтвердил, что отцом ребенка действительно является отчим девушки. Его впоследствии задержали, но обвинений ему предъявлено не было.

За время содержания в СИЗО на протяжении 17 месяцев девушке отказывали в предоставлении психологической помощи и не разрешали ей видеться с ребенком.

Кортез стала шестой освобожденной от подобных обвинений женщиной в 2018 году. Такому исходу способствовала масштабная кампания в ее поддержку со стороны правозащитников в Сальвадоре и других странах мира, отмечает газета. На данный момент еще 24 женщины отбывают тюремные сроки от 15 до 30 лет. Активисты требуют их освобождения.

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