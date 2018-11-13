Жертве изнасилования пригрозили 20 годами тюрьмы за недоказанную попытку аборта

Девушка из Сальвадора, родившая ребенка от своего отчима-насильника, предстанет перед судом за попытку аборта.Об этом сообщает газета The Guardian.

Суд над 20-летней Имельдой Кортез состоится 12 ноября, вердикт судей станет известен в течение недели. Девушке грозит до 20 лет тюремного заключения по обвинению в попытке убийства ребенка: она родила его в уборной.

Кортез находится под арестом с апреля 2017 года. Тогда ее задержали по заявлению врача скорой помощи, к которому она попала с острой болью и сильным кровотечением — он заподозрил аборт и вызвал полицию. Новорожденную девочку нашли живой и невредимой.

По словам самой Кортез, она не знала, что вынашивает ребенка. Она также сообщила о том, что с 12 лет подвергалась насилию со стороны своего 70-летнего отчима.

Материалы по теме К счастью по детским трупам Власть молча смотрела, как они умирают. Сейчас терпение кончилось

Сначала полиция посчитала, что жертва придумала обвинения в адрес отчима, чтобы оправдать свое преступление. Однако затем ее сосед по больничной палате услышал, как отчим угрожал ей убийством во время визита. Он рассказал об этом медсестре, а та сообщила полиции.

Тест ДНК показал, что отцом ребенка действительно является отчим девушки. Несмотря на это, она остается в заключении уже полтора года и до сих пор не получила психологической помощи, в которой нуждается. Мужчине пока не предъявили обвинений.

В марте в Сальвадоре женщину, приговоренную к 30 годам тюрьмы за аборт, выпустили на свободу спустя 15 лет. В стране действуют одни из самых суровых законов о запрете абортов. Зачастую, когда плод погибает в утробе или появляется на свет мертвым, женщинам вменяют умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. За такое преступление грозит как минимум 30 лет тюрьмы.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!