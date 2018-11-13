Мир
 
Последние новости
России предсказали лидерство на газовом рынке
У берегов Японии обнаружили десятки лодок из Северной Кореи
Погоню тигра за туристами сняли на видео
Жительница Тулы поделилась квартирой с 79 иностранцами и пожалела
Разоблачен мощный инструмент для кражи денег из банкоматов
Назван лучший сервелат
Доллару спрогнозировали неуязвимость
Российскую фигуристку затравили за шутки про Трампа
Подростки научились готовить наркотики из женских прокладок
Жители Владивостока притворились автобусом на автомобильном мосту и попались
Новости партнеров

Жертве изнасилования пригрозили 20 годами тюрьмы за недоказанную попытку аборта

Перейти в «Мою Ленту»

Девушка из Сальвадора, родившая ребенка от своего отчима-насильника, предстанет перед судом за попытку аборта.Об этом сообщает газета The Guardian.

Суд над 20-летней Имельдой Кортез состоится 12 ноября, вердикт судей станет известен в течение недели. Девушке грозит до 20 лет тюремного заключения по обвинению в попытке убийства ребенка: она родила его в уборной.

Кортез находится под арестом с апреля 2017 года. Тогда ее задержали по заявлению врача скорой помощи, к которому она попала с острой болью и сильным кровотечением — он заподозрил аборт и вызвал полицию. Новорожденную девочку нашли живой и невредимой.

По словам самой Кортез, она не знала, что вынашивает ребенка. Она также сообщила о том, что с 12 лет подвергалась насилию со стороны своего 70-летнего отчима.

Сначала полиция посчитала, что жертва придумала обвинения в адрес отчима, чтобы оправдать свое преступление. Однако затем ее сосед по больничной палате услышал, как отчим угрожал ей убийством во время визита. Он рассказал об этом медсестре, а та сообщила полиции.

Тест ДНК показал, что отцом ребенка действительно является отчим девушки. Несмотря на это, она остается в заключении уже полтора года и до сих пор не получила психологической помощи, в которой нуждается. Мужчине пока не предъявили обвинений.

В марте в Сальвадоре женщину, приговоренную к 30 годам тюрьмы за аборт, выпустили на свободу спустя 15 лет. В стране действуют одни из самых суровых законов о запрете абортов. Зачастую, когда плод погибает в утробе или появляется на свет мертвым, женщинам вменяют умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. За такое преступление грозит как минимум 30 лет тюрьмы.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Woman who bore rapist’s baby faces 20 years in El Salvador jail
Посаженную за аборт индонезийку помиловали
В трех регионах России введен временный запрет на аборты
Другие материалы рубрики
Мир00:01Сегодня

«Здесь мы можем жить как хозяева»

Мексиканские нелегалы захватывают США. Почему их боятся?
05:43Сегодня

Словенские военные замерзли на учениях в Норвегии

20:2712 ноября

Немцы поручились за беженцев и задолжали государству тысячи евро

04:10Сегодня

Канада подтвердила существование аудиозаписей по делу Хашкуджи

Мир00:01 1 ноября
Обложка комикса Is This Tomorrow?

Ленина на них нет

Американцы полюбили социализм. Советский Союз не понадобился
14:0612 ноября

В Северной Корее нашли тайные ракетные полигоны

02:38Сегодня

Мэй заявила о скором завершении переговоров по Brexit

05:20Сегодня

Подсчитаны первые жертвы ракетных обстрелов Израиля и сектора Газа

Мир00:0113 октября

«Скудоумие и коррупция»

Что погубило Захарченко и как нужно выстраивать охрану. Отвечает ветеран ЧВК
23:2112 ноября

Россия отказалась поддержать план Макрона по регулированию интернета

12:1912 ноября

Россия объяснила переговоры с террористами

03:03Сегодня

Назвавших сына Адольфом британцев осудили за неонацизм

Россия
«Я волк в лесу: уничтожаю всякую погань»
Мусульманин объявил войну геям. И уволил уже сотню учителей
«Эфэсбэшники плотно сидят на наркотиках и виагре»
Эскортницы — о тайнах клиентов, конкуренции и нелюбви к сексу
«Начальник брал ее на совещания, но относился как к вещи»
Их домогаются и притесняют. Почему женщин в России назвали вторым сортом
«Бородатые дядьки по утрам на стоянках улыбаются тебе»
Приключения русского дальнобойщика в США и украинской дальнобойщицы в России
«Ты чего, ему не дала? Что он такой дерганый?»
Как домогаются женщин-полицейских на службе. Рассказывает бывшая сотрудница
В Петербурге нашли просроченные льготные лекарства на миллионы рублей
В Москве отпраздновали самую дорогую свадьбу
Все материалы
Мир
«Здесь мы можем жить как хозяева»
Мексиканские нелегалы захватывают США. Почему их боятся?
Словенские военные замерзли на учениях в Норвегии
Вот и всплыли
Их родина исчезла с лица Земли. Теперь они живут в грязи у соседей
Канада подтвердила существование аудиозаписей по делу Хашкуджи
Жертве изнасилования пригрозили 20 годами тюрьмы за недоказанную попытку аборта
Мэй заявила о скором завершении переговоров по Brexit
Подсчитаны первые жертвы ракетных обстрелов Израиля и сектора Газа
Все материалы
Бывший СССР
Торжество непризнанной демократии
В ДНР и ЛНР выбрали власть. Что изменится в жизни народных республик
В Таджикистане сорвали теракт против российских военных
Балтийский картель
Эстонские каратисты мечтали завалить США наркотиками. Им помешал «колумбиец»
Порошенко рассказал о кратком разговоре с Трампом
Украинские памятники Ленину заменили на Чиполлино и казака
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Холод заставил жителей украинского города захватить котельные
Все материалы
Экономика
Бизнес на костях
Почему выгодно вкладывать деньги в крематории и кладбища
Партнерский материал
Строители Крымского моста возьмутся за новый многомиллиардный проект
Большой развод
Он украл у россиян миллионы, заманив их в свое государство и пообещав богатства
ВТБ предложил СМИ заключить пари на миллиард
Российской авиации предрекли многомиллиардные убытки
Обида вынудила жителя Сыктывкара уронить рубль
Чубайс спрогнозировал России отставание от Казахстана
Все материалы
Силовые структуры
«Я опасалась за свою жизнь — ведь мы несем службу с оружием»
Бывшая тюремщица обвинила начальников в избиении. Она хочет назад — на зону
«Если есть деньги и связи, можно сидеть комфортно»
 
«Оружие появляется, когда кончаются слова и деньги»
Он объявил войну авторитетам Кавказа. Криминальный мир считает его мудрецом
Полицейский отметил День полиции и выбил коллеге зубы крышкой от урны
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Поставщик икры для бандита-«цапка» рассказал о деликатесах за решеткой
Минобороны рассекретило документы альма-матер российских десантников
Все материалы
Наука и техника
«России требовалось продержаться полгода»
Эту войну с немцами тоже называли Отечественной, но потом о ней забыли
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
Зеленый сонник
Какой оказалась самая жуткая игра 2018 года: обзор Call of Cthulhu
J-20 выполнили «петлю Нестерова» и «бочку»
Объяснена малозаметность Су-57
«Русские витязи» выполнили «бочку»
Полет первого «Медведя» показали на видео
Все материалы
Спорт
«Хуже уже не будет»
Кононова звали в «Спартак» 30 лет назад. Он пришел только сейчас
«Американцев» назвали ненужными сборной России
В Ирландии футболисты напали на судью и переломали ему кости
Черчесов объяснил вызов бразильца в сборную России
«Реал» определился с главным тренером
Очередному российскому бойцу UFC отказали во въезде в США
Больше не его проблемы
Аршавин закончил с футболом. Никто не радовал и не бесил россиян сильнее него
Все материалы
Культура
Человек-создатель
Умер Стэн Ли — автор Человека-паука, Халка и Людей Икс, изменивший мир комиксов
Люби, молись, ешь
Потайной театр предлагает эротические танцы в душе, исполнение желаний и ужин
«Самая масштабная империя в истории человечества»
Что не так с российским прошлым и как с ним жить
В Тюмени поймали «бегущего по лучшему городу Земли именинника Райана Гослинга»
«Острова среди океанов темной энергии»
О чем мечтает доктор Хаус
Певица Гречка рассказала о тупости россиян
Умерла дрессировщица Надежда Такшантова
Все материалы
Интернет и СМИ
«Cтранно предполагать, что все призраки гетеросексуальны»
Фильмы ужасов перебрались на YouTube. В главных ролях — пугливые блогеры
Бутерброд с дошираком посеял раздор в интернете
Сосут соки
Они считают, что мастурбация уничтожает белых мужчин. А виноваты во всем евреи
Телезвезда призналась в наркотической зависимости и покаялась
Планета самоуничтожения
Люди живут по звериным законам и истребляют друг друга. Природа им помогает
Россиянин поплатился за шутку о распевающем «Мурку» в храме попе
Журналисты рассказали о подготовке отрядов детей-убийц на Украине
Все материалы
Ценности
Андрей Шишкин. «Царь Иван»«Утирали губы рукой и сморкались на пол»
Как развлекался самый кровавый русский царь
Кейт МоссСветлые головы
Самые сексуальные, богатые и знаменитые женщины 1990-х
Новые ацтеки
Их боялись и убивали из-за одежды. Сегодня ими гордятся
Шестилетняя дочь Филиппа Киркорова стала невестой
Вандалы напали на магазин Тимати
Неожиданный цвет стал новым трендом
Определен лучший в мире сыр
Все материалы
Путешествия
«Я тут явно чужой»
Грязь, пустота и верблюды: что увидел россиянин на каспийском берегу Казахстана
В плену у штруделя
Почему россияне должны съездить в австрийскую провинцию
Порт Яффо«Здесь вообще много улыбаются»
Море, клады и базары: зачем ехать в Израиль в бархатный сезон
Каприз пассажира удовлетворили остроумным рисунком
«На улицах пахнет марихуаной»
Реки пива, вороны и призрак Шерлока: чем на самом деле живет Лондон
Посадку самолета вслепую сняли на видео из кабины пилота
Названы самые зависимые от туризма города
Все материалы
Из жизни
Не выходи из комнаты
Она пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
Тайна короля таблеток
Щедрый миллиардер давал деньги всем подряд. Его смерть не могут раскрыть уже год
Палач по призванию
Он посвятил жизнь казням и потерял все из-за одной ошибки
Датчанам разрешат кататься на собачьих упряжках по автомобильным дорогам
Подростки научились готовить наркотики из женских прокладок
Погоню тигра за туристами сняли на видео
Жители Владивостока притворились автобусом на автомобильном мосту и попались
Все материалы
УАЗ патриота
Главный российский внедорожник обновился. Тест Патриота, или как перестать бояться и полюбить плохие
Продается Бетмобиль — не бит, не крашен
Необычные и интересные автомобильные лоты знаменитого аукциона Сотбис — что купили бы себе вы?
Поросячий восторг
Американские гонки с поросятами — как Ниф-Ниф и Наф-Наф стали спортсменами
Теперь банановый
В ходе модернизации кроссоверу Hyundai Tucson улучшили даже цену. В чем подвох?
Новый Chevrolet Captiva оказался клоном «китайца» Baojun
Стало известно имя пикапа на базе Jeep Wrangler
Появилось первое изображение гигантского кроссовера Hyundai
Все материалы
Дом
Вредные советы
Как взять ипотеку, не платить и сохранить квартиру
Богатство бедных
Чем гордились обитатели советских квартир
«Я стала похожа на зомби»
Девушка поселилась в Москве у сестры. Это разрушило ее жизнь
В Москве рекордно вырос спрос на старое жилье
Русское качество
Какие опасности ждут покупателей квартир в новостройках
Названы лучшие для арендаторов жилья регионы России
Здание из России поборется за статус лучшего в Европе
Все материалы