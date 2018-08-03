В трех регионах России введен временный запрет на аборты

Министерства здравоохранения Приморского края, Якутии и Рязанской области приняли решение о введении временного моратория на операции по прерыванию беременности в рамках акции «Подари мне жизнь!». Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Вводя временный запрет на выполнение абортов, мы подчеркиваем необходимость бережного отношения к своему здоровью, напоминаем о той ответственности, которую должны нести мужчина и женщина за свои решения и поступки», — пояснила главный врач владивостокского роддома №3 Светлана Сагайдачная, не уточнив, каким образом мораторий повлияет на ответственное отношение к женщинам.

Глава Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Серов заявил изданию, что эта мера может негативно повлиять на жизнь и здоровье пациенток. «Аборт у нас разрешается делать до 12 недель беременности. А если женщина обратилась в 12, то в 13 недель аборт уже делать поздно, здесь есть определенный риск, операция уже может иметь больше осложнений», — подчеркнул он.

Запрет длится с 31 июля по 3 августа. Акция проводится Фондом социально-культурных инициатив в целях просветительского характера.

В 2012 году врачи получили право отказаться от проведения аборта по религиозным убеждениям согласно пункту 3 статьи 70 «Лечащий врач» закона «Об основах охраны здоровья граждан в России».

В апреле стало известно, что жительницу Старого Оскола (Белгородская область) отправили за «разрешением» на аборт к священнослужителям: без его подписи в обходном листе ей отказались прервать беременность.

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