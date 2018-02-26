Совративший ученицу педагог женился на ней и остался на свободе

Бывший дирижер лицея искусств в Петербурге, заслуженный артист России Юрий Бондаренко совратил несовершеннолетнюю ученицу, но женился на ней и остался на свободе. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы городских судов Петербурга (ОПС).

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Кировский районный суд Санкт-Петербурга признал Бондаренко виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 134 УК России («Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста»), и приговорил его к одному году лишения свободы. Также мужчину лишили права заниматься педагогической деятельностью на три года.

Однако в результате Бондаренко освободили от ответственности по примечанию 1 к указанной статье — в связи со вступлением в брак с потерпевшей.

По данным «Петербургского дневника», 55-летний Бондаренко преподавал в Лицее искусств «Санкт-Петербург». Артист совратил собственную ученицу четыре года назад, когда девочке было 14 лет. Виолончелистка сделала аборт, после чего о случившемся узнали ее родители. В итоге Бондаренко сделал ученице предложение.

По информации РИА Новости, на момент начала процесса в мае прошлого года Бондаренко занимал должность дирижера в военном ансамбле песни и пляски войск Национальной гвардии России, но на данный момент покинул пост.

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