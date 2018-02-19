Преподавателя из Кембриджа признали «самым плодовитым педофилом»

Кембриджского аспиранта Мэтью Фальдера признали виновным в преступлениях, связанных с педофилией и шантажом в интернете. Ему дали 32 года тюрьмы, сообщает BBC News.

29-летний Фальдер был пойман в июне 2017 года в ходе международного расследования, в котором были задействованы службы безопасности Европы, США, Австралии, Новой Зеландии и Израиля. Мужчина признался в 137 преступлениях, включая шантаж, вуайеризм, подстрекательство к изнасилованию ребенка и другие. Расследование началось после того, как четыре обманутые им женщины попытались покончить с собой.

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По версии следствия, Фальдер устанавливал скрытые камеры в общественных туалетах и в доме своих родителей, а затем шантажировал жертв полученными записями. Кроме того, он обменивался этими роликами и фотографиями в даркнете.

Также Фальдер знакомился с женщинами в интернете, притворяясь художницей. Он заманивал жертв в разговор, используя по меньшей мере 30 различных зашифрованных адресов электронной почты. Мужчина обещал заплатить тысячи фунтов за снимки с обнаженными частями тела, однако вместо оплаты он начинал шантажировать собеседниц. Некоторым несовершеннолетним девушкам приходилось есть собачий корм и облизывать унитазы, чтобы Фальдер не выкладывал их снимки.

Сотрудники британского Национального агентства по борьбе с преступностью назвали кембриджского аспиранта «одним из самых плодовитых и развратных преступников, с которыми они когда-либо сталкивались». По их оценкам, с 2009 по 2017 годы у него было более 50 жертв.

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